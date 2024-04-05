Как распознать хронический тонзиллит и чем он опасен

Вокруг диагноза «хронический тонзиллит» до сих пор существует множество мифов. Некоторые врачи и пациенты до сих считают, что увеличение небных миндалин или наличие казеозных пробок в них является критерием для постановки такого диагноза, однако это совсем не так. Как распознать этот недуг и чем он опасен, рассказала «Вечерней Москве» врач-отоларинголог «Клиники Фомина» Анна Голота.

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Хронический тонзиллит — это наличие инфекции или воспаления ротоглотки или миндалин в течение не менее чем трех месяцев. Иными словами, если на протяжении этого времени у вас болит горло, то это может быть хронический тонзиллит. Боль может утихать во время лечения антибиотиками, но симптомы возвращаются после прекращения приема препаратов.

Главная опасность хронического тонзиллита — отсутствие комфорта и невозможность вести полноценный образ жизни. Хронический тонзиллит является полиэтиологическим заболеванием. Он может быть вызван и ларингофарингеальным рефлексом, и вирусами, и бактериями, и постназальным синдромом. А увеличенный размер миндалин и наличие казеозных пробок никак не относятся к хроническому тонзиллиту.

При остром тонзиллите проводится детальная дифференциальная диагностика, чтобы не пропустить бета-гемолитический стрептококк группы А, в связи с возможными коварными осложнениями.