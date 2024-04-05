Врач объяснила, как заболевание сердца связано с ожирением

В новом материале от ИА RuNews24.ru главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова объяснила, как гипертония связана с лишним весом и каких рекомендаций стоит придерживаться, чтобы снизить риск развития гипертонии.

© runews24.ru

Специалист начала со связи гипертонии и лишнего веса. По ее словам, потребность в кислороде клеток тканей организма человека с небольшой массой тела и у человека с избыточной массой или ожирением одинаковая. Но необходимость обеспечения кислородом тканей организма с большой массой значительно увеличивает нагрузку на сердце. Учащенное сердцебиение — более 80–85 ударов в минуту — порой бывает одним из первых признаков гипертонической болезни. Гипертония как заболевание формируется не сразу: в начале повышенное АД выступает состоянием компенсации, которое впоследствии переходит в болезнь.

Что же касается профилактики гипертонии, то она заключается в минимизации факторов риска.

«Пациентам с высокой вероятностью осложнений или наследственными рисками следует регулярно посещать врача-кардиолога. Пациентам, не имеющим патологий и генетической предрасположенности, — по рекомендации лечащего врача-терапевта», — отметила Надежда Подкорытова.

Врач дала общие советы, которые помогут снизить вероятность развития болезни.

И это:

• поддерживать оптимальную массу тела;

• снизить массу тела при ее избытке или ожирении;

• отказаться от курения и алкогольных напитков;

• сократить потребление соли, чтобы снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки;

• поддерживать физическую активность;

• включить в ежедневный рацион свежие овощи и фрукты;

• регулярно проходить общее профилактическое обследование в медицинском учреждении.