В Херсонской области хирурги извлекли из желудка мужчины 26 монет

Необычную находку обнаружили хирурги во время операции в Ивановской районной больнице в Херсонской области.

Удивительная находка ждала хирургов во время операции - куча монет.

Местного жителя 25 лет доставили ночью с открывшейся язвой. Была необходима экстренная сложная операция, но в больнице работал всего один хирург. Решили срочно транспортировать в Геническ - в центральную районную больницу. Однако когда пациента уже перенесли в "скорую", у него началось профузное кровотечение. Стало ясно: до ЦРБ не довезут.

К счастью, именно в эти дни здесь в рамках акции "Профилактический патруль" работали специалисты клиники Ростовского государственного медуниверситета. Была оперативно собрана бригада.

"Ситуация осложнялась потерей около трех литров крови, - рассказала хирург из РостГМУ. - Когда мы уже были готовы к ушиванию желудка, при ручной ревизии дна нащупали какие-то инородные тела. И достали оттуда кучу монет. Насчитали 26 штук"...

Пациент очень удивился, получив от врачей "клад". Как выяснилось, когда-то в детстве он наглотался медных монет размером с наши пятирублевые. По словам экспертов, любое инородное тело в желудке - бомба замедленного действия.