Названы отражающиеся на внешнем виде ногтей болезни

Некоторые изменения ногтей могут быть признаком опасных недугов, рассказала подолог Дарья Рушанцева. Отражающиеся на внешнем виде ногтей болезни и состояния она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

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Ломкость ногтей, по словам Рушанцевой, свидетельствует о частом использовании бытовой химии с агрессивными составами, применении некачественных средств для маникюра или педикюра, травмах или неправильно подобранной обуви. Расслоение ногтей, продолжила специалистка, может указывать на дефицит витаминов и минеральных веществ: железа, кальция, цинка, витаминов группы B, а также наличие у человека экземы или псориаза. Утолщение ногтя, по словам подолога, относится к типичным признакам грибковой инфекции, а вкупе с грибком характерно для пациентов с сахарным диабетом.

Пожелтение ногтей также может говорить о грибковой инфекции или гиперкератозе или возникать на фоне хронических заболеваний печени, гепатита либо дерматологических болезней, отметила Рушанцева. К подобным последствиям также приводит регулярный контакт с агрессивными моющими и чистящими средствами, некачественными лаками и базовыми покрытиями, а также курение.

Зелеными же, уточнила подолог, ногти становятся из-за синегнойной палочки псевдомонии — бактерии рода Pseudomonas. Такой побочный эффект часто встречается у любительниц искусственных ногтей и у людей, чьи руки и ноги часто находятся в воде, добавила специалистка.

В свою очередь, поперечные и продольные бороздки на ногтевой пластине могут возникать из-за травм, инфекций и привычки грызть ногти. Белые пятна и полоски на ногтях, рассказала Рушанцева, возникают из-за ушибов ногтя, длительного контакта с химическими средствами, использования дешевых лаков и привычки грызть ногти. Кроме того, заключила она, пятна могут быть симптомом кожных патологий, системных заболеваний или проявляться на фоне приема некоторых препаратов.