Врач объяснил, почему весной снижается острота зрения

Специалисты Химкинской областной больницы рассказали о симптомах снижения зрения в весенний период.

Они рассказали, что болезнь проявляется снижением способности четко видеть в сумерки и ночное время. Возникают проблемы с ориентированием в затемненном помещении.

По статистике, из-за нарушения сумеречного зрения происходит примерно такое же число аварий, как и из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Заболевание часто встречается у близоруких людей, которые страдают глаукомой или катарактой, пишут «Известия».

Поэтому нужно обратиться к офтальмологу, параллельно с этим необходимо начать пополнять в организме запас витамина А. Больше всего этот витамин содержится в продуктах животного происхождения — печени, рыбе и яйцах. Основными растительными источниками провитамина А являются овощи и фрукты желтого, оранжевого и красного цвета.

Ранее "СП" писала, что россиянам рассказали о профилактике предраковых состояний.