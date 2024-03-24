Заземлитесь и вспомните 5 разных запахов: омская психолог рассказала, как прийти в себя после теракта
Практикующий психолог Каролина Русецкая дала рекомендации тем, кто переживает из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Тем, кого эта трагедия не коснулась лично, чьих близких не было в концертном зале, она рекомендует:
- отключить оповещения на телефоне;
- остановить скролинг новостей;
- отменить активные планы, если их еще не отменили сами организаторы;
- провести время с семьей, близкими, самим собой.
«Любое скопление людей будет провоцировать разговоры, дискуссии о произошедшей трагедии, поэтому если не чувствуете в себе сил на это погружение, спланируйте свои выходные с акцентом на близких и проведите время хорошо. Если вы чувствуете, что страх возвращается, захватывает ваше внимание, воспользуйтесь «заземлением» (это ощущение себя в настоящем моменте), а именно:
- сфокусируйте взгляд на 5 разных объектах;
- потрогайте ладонью 5 разных текстур;
- вдохните и почувствуйте воздух, подышите;
- вспомните 5 разных запахов (лимона, бархатцев, лака, скошеной травы, арбуза), например.
И дышите. Каждый раз когда чувствуете, что волнение возвращается глубоко дышите», - советует специалист на своей странице в Инстаграм (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на на территории РФ).
Ранее мы приводили и другие рекомендации психологов о том, как в сегодняшних условиях можно попытаться снизить уровень тревожности.