Практикующий психолог Каролина Русецкая дала рекомендации тем, кто переживает из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Тем, кого эта трагедия не коснулась лично, чьих близких не было в концертном зале, она рекомендует:

- ﻿﻿отключить оповещения на телефоне;

- ﻿﻿остановить скролинг новостей;

- ﻿﻿отменить активные планы, если их еще не отменили сами организаторы;

- ﻿﻿провести время с семьей, близкими, самим собой.

«Любое скопление людей будет провоцировать разговоры, дискуссии о произошедшей трагедии, поэтому если не чувствуете в себе сил на это погружение, спланируйте свои выходные с акцентом на близких и проведите время хорошо. Если вы чувствуете, что страх возвращается, захватывает ваше внимание, воспользуйтесь «заземлением» (это ощущение себя в настоящем моменте), а именно:

- сфокусируйте взгляд на 5 разных объектах;

- ﻿﻿потрогайте ладонью 5 разных текстур;

- ﻿﻿вдохните и почувствуйте воздух, подышите;

- ﻿﻿вспомните 5 разных запахов (лимона, бархатцев, лака, скошеной травы, арбуза), например.

И дышите. Каждый раз когда чувствуете, что волнение возвращается глубоко дышите», - советует специалист на своей странице в Инстаграм (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на на территории РФ).

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