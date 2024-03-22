Стоматолог рассказал, почему лучше поставить имплант после удаления зуба

Врач стоматолог-хирург, ортопед, и главный врач клиники Dr. Minko Dental Clinic Вячеслав Минко поделился с «Вечерней Москвой» своим мнением о необходимости установки импланта после удаления зуба.

На первый взгляд может показаться, что отсутствие одного зуба не играет большой роли для здоровья полости рта. Однако, организм начинает компенсировать пустоту, что может привести к смещению соседних зубов и нарушению прикуса. Этот процесс может привести к дальнейшим проблемам, таким как стирание соседних зубов, рассасывание костной ткани и нарушение кровообращения в деснах.

Установка импланта является эффективным способом предотвратить эти негативные последствия. Минко подчеркнул, что сначала необходимо проконсультироваться с врачом и, по возможности, не откладывать установку импланта. Это поможет сохранить здоровье полости рта, снизить риск возникновения проблем с пережевыванием пищи и поддерживать хорошее самочувствие в долгосрочной перспективе.

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