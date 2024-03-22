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Стоматолог рассказал, почему лучше поставить имплант после удаления зуба

Врач стоматолог-хирург, ортопед, и главный врач клиники Dr. Minko Dental Clinic Вячеслав Минко поделился с «Вечерней Москвой» своим мнением о необходимости установки импланта после удаления зуба.

Стоматолог рассказал, почему лучше поставить имплант после удаления зуба
© depositphotos.com

На первый взгляд может показаться, что отсутствие одного зуба не играет большой роли для здоровья полости рта. Однако, организм начинает компенсировать пустоту, что может привести к смещению соседних зубов и нарушению прикуса. Этот процесс может привести к дальнейшим проблемам, таким как стирание соседних зубов, рассасывание костной ткани и нарушение кровообращения в деснах.

Установка импланта является эффективным способом предотвратить эти негативные последствия. Минко подчеркнул, что сначала необходимо проконсультироваться с врачом и, по возможности, не откладывать установку импланта. Это поможет сохранить здоровье полости рта, снизить риск возникновения проблем с пережевыванием пищи и поддерживать хорошее самочувствие в долгосрочной перспективе.

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