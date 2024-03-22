На прием к каким врачам россияне чаще всего записывались в 2023 году

Россияне чаще всего в 2023 году записывались на очный прием к неврологам, отоларингологам и гинекологам. Об этом говорится в исследовании медицинской компании "СберЗдоровье" на основании обезличенных данных более 2 млн записей. Текст есть в распоряжении ТАСС. При этом объем покупок услуг в платной медицине в стране вырос в 2023 году почти на четверть.

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"Самыми популярными в 2023 году для записи на очный прием у пользователей сервиса стали врачи таких специализаций, как невролог, отоларинголог и гинеколог. В 2022 году тройка лидеров была такой же. Чаще всего визиты оформлялись в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге. Среди других регионов в топ-3 вошли Казань, Краснодар и Екатеринбург", - рассказали эксперты.

Чаще всего через сервис записываются женщины - их доля составляет 58% от общего числа записей. На мужчин приходится 27%, оставшиеся 15% - запись детей. И среди женщин, и среди мужчин сервисом чаще всего пользуются пациенты в возрасте от 26 до 35 лет. На втором месте представители возрастной группы 18-25 лет. При выборе врача наиболее популярной стала сортировка по рейтингу.

По данным аналитического ресурса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", в 2023 году объем покупок услуг в сегменте платной медицины вырос на 24% по сравнению с 2022 годом, в средний чек на медицинские услуги в России в 2023 году составил 3 754 рубля.