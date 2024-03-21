Врач назвал дыхательную недостаточность поводом вызвать медиков

Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что при дыхательной недостаточности необходимо вызвать медиков.

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«Существует ряд симптомов, которые угрожают жизни. Самый элементарный и очевидный — это дыхательная недостаточность, когда наблюдаются два момента. Первый — это нарушение либо резкое увеличение количества дыхательных движений. Должно насторожить и состояние, при котором их становится меньше», — сказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, такое состояние может быть вызвано рядом причин — от проблем с ЦНС до сердечно-сосудистых осложнений.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.