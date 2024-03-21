Мужчина оказался в реанимации после попытки удалить вросший волос

Мужчина из США оказался в реанимации из-за попытки удалить вросший волос. Об этом пишет Daily Mail.

Американец Стивен, чье имя и возраст не раскрываются, попал в больницу в конце 2022 года в критическом состоянии. У него диагностировали заражение крови, или сепсис, которое стало результатом бактериальной инфекции. Как выяснилось позже, он занес в организм инфекцию, когда самостоятельно попытался удалить вросший волос в области паха. Сепсис, экстремальная реакция иммунной системы на воспаление, может очень быстро и незаметно привести к целому ряду опасных осложнений, за это его называют «тихим убийцей».

Состояние Стивена стремительно ухудшалось: у него начали образовываться тромбы, началась пневмония, стали отказывать внутренние органы. Врачи обнаружили, что бактериальная инфекция добралась до сердца и практически разрушила его. Однако операцию нельзя было провести из-за тяжелого состояния Стивена. Тогда медики ввели его в медикаментозную кому. Уже в коме Стивену продолжали проводить процедуры. По словам его сестры Мишель, в какой-то момент врачи предполагали, что мозг мужчины уже не работает, и оценивали его шансы на выживание всего в четыре процента. Стивен провел в коме месяц и очнулся. Сейчас мужчина уже почти полностью восстановился.

В США сепсис — третья по частоте причина смертей в больницах. Каждый год его переносят 1,7 миллиона американцев.

Ранее сообщалось, что жительница США выжила после 25-минутной остановки сердца и двухнедельной комы. Ей также удалось вернуться к нормальной жизни без каких-либо последствий для здоровья.