Как обезболивающие влияют на внешность

Среди распространенных, но потенциально безопасных причин отеков выделяют гормональные колебания во время ПМС или беременности, а также прием некоторых лекарств. Об этом рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

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— Отечность может быть и побочным эффектом от приема безрецептурных обезболивающих, например, средств на основе ибупрофена, лекарств от высокого артериального давления или сахарного диабета, оральных контрацептивов, стероидных препаратов, — рассказала эксперт.

Однако, отметила врач, существуют и другие причины отечности лица. Лишняя вода в тканях появляется из крови, которая на 55 процентов состоит из жидкой части. Способностью удерживать влагу обладает и гиалуроновая кислота из «уколов красоты», поэтому поклонники инъекционной косметологии нередко получают эффект не юного, а опухшего лица.

Также Демьяновская обратила внимание и на недостаточное потребление воды, потому что при этом нарушается нормальная работа почек. Кроме того, отеки часто беспокоят людей, которые употребляют мало белка. В этом случае лишняя жидкость попадает в ткани из-за того, что сама кровь теряет способность удерживать воду в сосудистом русле, заключила эксперт в беседе с Life.

Косметолог, кандидат медицинских наук Алиса Шарова добавила, что утренняя отечность лица является не только косметической проблемой, но и симптомом серьезных заболеваний. Если недуг до этого себя не проявлял, то нужно обратиться к урологу и проверить здоровье почек.