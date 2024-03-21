Что такое норовирус и как он проявляется

Норовирус способен вызывать у человека острые кишечные реакции, его особенностью является крайне высокая контагиозность, рассказали MК.RU в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. По словам санитарных врачей, для заражения человека достаточно всего десяти вирусных частиц.

© Unsplash

При этом, как отметили в ведомстве, детский организм плохо сопротивляется заболеванию, поэтому вспышки норовируса часто происходят в детских садах. Взрослые способны лучше противостоять инфекции. Распространение вируса происходит по трем основным направлениям. Это пищевой, водный, а также наиболее распространенный — контактно-­бытовой.

Симптомы норовируса — резкое повышение температуры, рвота и диарея — проявляются через 15–48 часов после заражения, рассказали в Роспотребнадзоре. Они могут сопровождаться мышечными и головными болями, а также слабостью. Основной опасностью является обезвоживание. Если не восполнять запасы потерянной жидкости, это может вызвать падение давления, отказ работы почек, что способно привести к летальному исходу. Обычно симптомы норовируса проходят сами через 12–72 часа. При этом в организме переболевшего вырабатывается краткосрочный (около двух месяцев) иммунитет к вирусу.

Наиболее восприимчивы к норовирусу дети до пяти лет, пожилые люди, пациенты ослабленным иммунитетом, заболеваниями ЖКТ, а также страдающие алкоголизмом, добавили врачи. Вакцины от этой инфекции не существует, поэтому основным средством борьбы с болезнью являются профилактические меры: частое мытье рук, отказ от сырой воды и грязных фруктов и овощей. Кроме того, не следует пользоваться чужими предметами личной гигиены и купаться только в специально отведенных местах.

Ухаживать за больным норовирусом нужно только в медицинских перчатках, обработанных антисептиком, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Посуду пациента нужно кипятить, а вещи стирать при температуре не ниже 60 градусов.

Ранее в Новосибирске 37 человек отравились продукцией предприятия общепита «Японори Суши». Работа предприятия приостановлена, 29 пострадавшим потребовалась госпитализация.