Главные факторы риска развития колоректального рака

Ожирение и полипы в кишечнике являются факторами риска развития колоректального рака, рассказала онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» Анастасия Марьенко. Главных предвестников этого опасного заболевания врач перечислила в комментарии «Ленте.ру».

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Онколог заявила, что зачастую колоректальный рак выявляют на поздних стадиях, потому что его симптомы схожи с симптомами воспаления в кишечнике. Это, по словам врача, могут быть частые болевые ощущения и спазмы в животе, изменение стула, появление в нем кровяных примесей, регулярная диарея, чередующаяся с запорами, немотивированная потеря веса.

Колоректальный рак — один из самых распространенных как в России, так и во всем мире. Но воспаление кишечника встречается гораздо чаще, на протяжении жизни с ним сталкивается практически каждый человек.

Врач подчеркнула, что важно оперативно пролечивать и не пускать на самотек воспалительные процессы, которые могут стать одной из причин развития рака. Однако не стоит сводить причину возникновения злокачественной опухоли исключительно к хроническому воспалению, так как обычно на этот процесс влияет комплекс факторов.

К факторам риска относят наличие полипов, диабет, такие вредные привычки, как алкоголь и курение, неправильное питание, избыточную массу тела и преклонный возраст. Рак кишечника более чем в 90 процентах случаев диагностируется у людей старше 50 лет, но заболевание имеет тенденцию молодеть. Опасность рака кишечника заключается в том, что на ранних этапах он протекает скрыто и не дает о себе знать. Поэтому, если вы входите в группу риска, вам рекомендуется ежегодно проходить базовую диспансеризацию, а после 45 лет делать колоноскопию необходимо хотя бы раз в пять лет. Эти меры позволят выявить заболевание на ранней стадии и повысить шансы на эффективное лечение.

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