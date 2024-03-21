Что состояние волос может сказать о здоровье человека

О нашем состоянии здоровья многое могут сказать волосы. Например, определённые заболевания могут изменить их внешний вид. Вот что об этом важно знать.

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Волосы на нашем теле могут расти только в тех местах, где есть фолликулы. В целом рост волос является сложным процессом. Каждый крошечный фолликул проходит различные циклические стадии. На это также могут влиять многие факторы, включая генетику, гормоны, возраст.

Чрезмерный рост волос. Бывает так, что волосы начинают у человека расти по всему телу. Это состояние называется гипертрихозом. В большинстве случаев это реакция организма на приём нового лекарства. Также это может быть связано с анорексией и ВИЧ.

Гирсутизм — ещё одна болезнь, при которой волосы активно растут, причём по мужскому типу: на лице, губах, груди и руках. Это обусловлено тестостероном в больших количествах, а также синдромом поликистозных яичников.

Выпадение волос. Если волосы выпадают в аномальном количестве, то это называется алопецией. Причин этого может быть множество. Среди них — грибковые инфекции, железодефицитная анемия, низкий уровень гормонов щитовидной железы, приём лекарств (включая химиотерапию), генетика, возраст, пол.

Некоторые люди выдёргивают у себя волосы по привычки. Такое называется «трихотилломания».

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Лечение проблем с волосами. В этом случае вы можете принимать определённые препараты, осуществить пересадку волос.

Чтобы оценить здоровье своих волос, проведите дома небольшой тест. Для выберите пучок из 30−50 волосинок и тихонько их потяните. Обычно в этом случае выпадают 1−2 волоска, но это количество может быть разным у разных людей. Если волосков выпало больше 10, это может говорить об алопеции. В этом случае рекомендуется посетить дерматолога.

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