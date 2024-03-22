Почему появляются отеки

По словам специалиста, если у человека постоянная сидячая работа, то возникает замедление оттока крови. После этого появляются отеки в районе стоп, голеней и лодыжек.

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Также обилие соли в рационе может стать причиной отечности.

«Еще одна причина отеков – недостаточное употребление воды, потому что при этом нарушается нормальная работа почек», - рассказала Екатерина Демьяновская в интервью Life.

Еще одна причина отечность кроется в недостатке белка. Это приводит к тому, что жидкость покидает организм из-за неспособности крови удержать воду.

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