The Sun: в Бразилии 81-летняя женщина вынашивала ребенка 56 лет

"Каменного ребенка" обнаружили медики в брюшной полости 81-летней жительницы Бразилии, окаменевший плод возрастом больше 40 лет пришлось извлекать хирургам. Об этом сообщает The Sun.

Мать семерых детей была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, во время процедуры УЗИ медики обнаружили в брюшной полости 81-летней пациентки окаменевший плод.

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По словам женщины, 56 лет назад она была беременна, но беременность прервалась после приступов сильной боли, к врачам бразильянка не обращалась. Женщине удалось избежать заражения крови от разлагающихся тканей плода.

Эта крайне редкая патология, известна медикам под названием "литопедион" (каменный ребенок), она может возникнуть в случае внематочной беременности, когда оплодотворенная яйцеклетка не внедряется в матку, а эмбрион развивается в другом месте: в брюшной полости, в яичнике, фаллопиевой трубе или даже в кишечнике или аорте.