Врач объяснила, как лечить ячмень

Как лечить ячмень рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова. Специалист объяснила, что неподходящий способ лечения инфекции может привести к ухудшению зрения.

© unsplash.com

«В некоторых случаях ячмень приобретает рецидивирующее течение, … Это может указывать на ослабленный иммунитет и также требует обращения за медицинской помощью», – акцентирует врач.

Врач-эксперт рассказала, что при эффективной работе иммунной системы, инфекция может пройти самостоятельно. К тому же, помочь своему организму можно с помощью теплых компрессов со свежезаваренным чаем.

Если же ячмень не проходит и вызывает дискомфорт, то необходимо обратиться к врачу для назначения подходящего лечения. Игнорирование инфекции может распространиться на другую часть глаза и привести к ухудшению зрения. Особенно опасен ячмень для людей с сахарным диабетом или иммунодефицитными состояниями.

Кроме того, специалист уточнила, что такие действия, как выдавливание гнойного содержимого ячменя, прикладывание тепла к месту инфекции, использование контактных линз или косметики, применение неподходящих медицинских препаратов также могут привести к осложнениям.

Чтобы предотвратить появление ячменя, достаточно соблюдать правила личной гигиены и не трогать глаза и лицо грязными руками, передает Life.ru.

Напоминаем, что онколог Черемушкин рассказал о способах выявления рака по внешности. Он также напомнил о важности регулярного посещения врачей.