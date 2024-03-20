Как самостоятельно вычислить рак по внешним признакам

Стандартными признаками заболевания раком являются резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость даже при малейшей физической активности, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Специалист подчеркнул, что обычно онкология на ранних стадиях развивается без симптомов, поэтому в этом вопросе профилактика очень важна.

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Как правило, на ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно. Вот почему крайне важно не пренебрегать походами к врачу. По статистике, каждый третий россиянин откладывает поход к специалисту при наличии признаков, схожих с признаками раковой опухоли, — пояснил врач.

Черемушкин рекомендовал уделять особое внимание органам, вероятность развития онкологии в которых, согласно статистике, находится на высоком уровне. Речь идет о коже, легких и кишечнике — все дело в том, что они первыми сталкиваются с негативными факторами окружающей среды.

Ранее терапевт Алексей Жито заявил, что мужчины, в отличие от женщин, чаще подвержены онкологическим заболеваниям легких, пищевода и мочевого пузыря. Он также уточнил, что в силу гормональных различий сильный пол в меньшей степени рискует заболеть раком груди.