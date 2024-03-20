Покалывания в запястье у женщины оказались признаком неизлечимой опухоли

Житель Лондона Марк Смит рассказал, как покалывания в запястье у его жены Сесилии оказались признаком неизлечимой болезни. Историю мужчины и его семьи опубликовало издание Metro.

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В конце марта 2023 года 52-летняя Сесилия работала с мужем в саду, когда заметила странные покалывающие ощущения в левом запястье. Она решила, что ужалилась крапивой. Через пару недель британка не смогла встать с постели утром, и после обследования врачи установили, что у нее в мозге растет агрессивная опухоль.

В течение следующего месяца Сесилия потеряла возможность ходить, самостоятельно выполнять гигиенические процедуры, одеваться.

«Она стала тенью прежней себя. Было невозможно на нее смотреть: волевая, независимая женщина стала такой хрупкой и уязвимой», — вспоминает Марк.

10 мая Сесилия отправилась в больницу на биопсию, результат которой должен был определить ход дальнейшего лечения. В дверях больницы она попрощалась с детьми, 18-летней Амелией и 14-летним Артуром, чтобы больше их не увидеть, рассказал Марк. Биопсию ей сделать не успели — женщины не стало в результате кровоизлияния в мозг.

Ранее пациенты британских клиник, заболевшие раком, рассказали о первых признаках болезни. По их словам, о развитии различных видов рака могут говорить неочевидные, на первый взгляд, симптомы — к примеру, усталость.