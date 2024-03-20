Каким образом курение сказывается на здоровье желудка

Курение плохо влияет на состояние всего организма, в том числе провоцирует заболевания желудочно-кишечного тракта. У курильщиков со стажем часто появляется гастрит или язва, причем до конца вылечить желудок они же не могут, рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Содержащиеся в сигаретах и других табачных продуктах никотин, аммиак, кислоты, смола раздражают слизистые полости рта и слюнные железы, из-за чего при курении наблюдается усиление слюноотделения. Причем вместе со слюной в организм попадает часть веществ из табака, раздражая слизистые желудка и кишечника, рассказала Сухорукова.

Также никотин влияет на гипоталамическую область мозга с нервными центрами, отвечающими за аппетит и насыщение. Через кровь вещества разносятся по организму и поступают к клеткам пищеварительного тракта. Результатом становятся такие заболевания, как гастрит, колит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

«По каким признакам можно заподозрить проблемы с пищеварением и срочно обращаться к врачу? Чаще всего это боль в животе, изжога, нарушение аппетита, горечь и сухость во рту, отрыжка, тошнота, рвота, проблемы с кишечником», — пояснила врач.

При приостановке симптомов заболевание не проходит, а уходит вглубь, из-за чего вылечить его становится сложнее, подчеркнула Сухорукова. Полностью ликвидировать влияние сигарет и никотина на желудок у курильщика со стажем более трех лет невозможно, изменения слизистой оболочки органов становятся необратимыми, заключила она.

Напомним, торакальный хирург и врач-онколог рассказал, что курильщики живут в среднем на 10-15 лет меньше, чем некурящие. Это связано с тем, что в табачном дыме содержится более 5000 химических веществ, которые при вдыхании попадают в организм и отравляют его.