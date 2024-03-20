Женщина не смогла снять кольца с отекших пальцев: ее увезли к хирургам

Отмечается, что к спасателям обратилась 89-летняя пенсионерка. Она попросила помощи – необходимо было снять кольца с отекших пальцев руки.

— Прибывшие спасатели МАСС осмотрели руку и решили вызвать врачей скорой помощи, так как палец имел не только сильный отёк, но и сильное воспаление. Одно кольцо, с менее отёкшего пальца, сняли на месте, а вот для снятия второго кольца женщине пришлось уехать в хирургическое отделение, — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Спасатели настоятельно рекомендуют снимать кольца тем, кто склонен к отёкам или имеете сосудистые заболевания.

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