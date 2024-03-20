Пять мифов о лечении рака

Мифы о лечении онкологии могут стоит человеку жизни. Минздрав при участии гепатолога, завотделением химиотерапии лимфатических опухолей НМИЦ гематологии Минздрава России Яны Мангасаровой развеял 5 самых распространенных мифов о лечении онкозаболеваний

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"У нас был пациент с медленно развивающейся лимфомой. Он решил, что не будет лечиться, а станет есть гриб веселку в больших количествах и это его полностью исцелит. В результате у него отказали почки, опухоль выросла. Этот пациент пришел к нам после гриба веселка в очень невеселом состоянии. Ему проводили химиотерапию и трансплантацию на фоне диализа. Тогда я впервые осознала, насколько люди могут заблуждаться по поводу своего лечения", - рассказала Яна Мангасарова.

Ее слова приводит пресс-служба Минздрава.

Итак, миф первый - "сахар питает опухоль".

На самом деле, энергетические молекулы распределяются по всему организму равномерно.

"Надо понимать, что не сахар провоцирует рост опухоли, а в принципе неправильное питание и ожирение повышают риск онкологического заболевания, особенно у женщин в менопаузе", - говорит врач.

Миф второй - "углеводы провоцируют плохую переносимость химиотерапии".

Но это не так. По мнению специалиста, углеводы - часть сбалансированного питания, и не стоит целиком от них отказываться. Кроме того, они не оказывают влияния на переносимость химиотерапии или на чувствительность опухоли к химиопрепаратам. Но в период химиотерапии питаться нужно правильно, впрочем, как и во все остальные периоды жизни.

Миф третий - " рак можно вылечить народными средствами".

В реальности нет исследований, которые бы подтверждали их эффективность. По словам Мангасаровой, в течение последних 15-20 лет медицина стала лучше разбираться в биологии опухоли. Во время терапии врачам понятно, как препараты взаимодействуют между собой, но если в схеме оказывается новый элемент (из народной медицины), может измениться реакция организма.

Миф четвертый - "раковые клетки погибают от соды".

На самом деле, если щелочная среда образуется внутри сосудов, организм погибнет.

"Сода, попадая в желудочно-кишечный тракт, просто нейтрализуется соляной кислотой. Прямое введение препарата через вену действительно сдвигает кислотно-щелочной баланс, но это чревато угнетением сознания и комой", - констатирует врач.

И миф пятый - "после химиотерапии организм нужно очищать сорбентами".

Это не так, потому что химиотерапия должна отработать в организме полный цикл. А так называемые "чистки" организма понижают эффективность терапии.