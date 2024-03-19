Шесть фактов о ветрянке, которые нужно знать каждому

Ветрянка — вирусное заболевание с характерной сыпью на теле. Столкнуться с ней человек может в любом возрасте. При этом распространено мнение, что дети переносят недуг легче. Так ли это на самом деле и что еще обязательно нужно знать о ветрянке, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Детям легче

По его словам, ветрянка, или ветряная оспа, — достаточно контагиозное заболевание, то есть легко передается от человека к человеку, но у детей оно и вправду протекает легче, чем у взрослых.

— Потому что, попадая в детский организм, вирус не сталкивается с сильным иммунитетом, так как он еще не до конца сформирован, поэтому не вызывает сильной ответной реакции. Чаще всего детки болеют спокойно и без проблем. Даже если сталкиваются с серьезной сыпью, она проходит, а осложнений не возникает, — рассказал Кондрахин.

Только раз в жизни

Как правило, считает специалист, люди действительно переносят ветрянку без всяких волнений, после чего она не возникает повторно. Когда человек переболел ею в детстве, во взрослом возрасте к ней возникает иммунитет, поэтому повторное заражение почти невозможно.

— Исключение может быть только в случае сбоя иммунной системы. Но даже при таких обстоятельствах ветрянка протекает незаметно, и человек даже не обращает внимания на симптомы болезни, — пояснил Кондрахин.

Зеленка обязательна

Терапевт предупредил, что обрабатывать очаги воспаления на коже во время ветрянки необходимо.

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— Расчесы могут привести к возникновению повторного заражения микробами, которые находятся на поверхности кожи. Например, золотистый стафилококк, грибки или гнойничковые инфекции, — сказал собеседник «ВМ».

Намеренное заражение негуманно

Из-за того что дети переносят ветрянку легче, многие родители стремятся умышленно заразить ребенка, но это неразумно, считает терапевт.

— Лучше сделать прививку от ветряной оспы, это будет гораздо эффективнее для детей и окружающих, потому что в момент инфицирования рядом с ребенком может оказаться взрослый, который не болел ветрянкой. В этом случае человек может столкнуться с серьезными осложнениями, — заверил Кондрахин.

Есть прививка

Против ветряной оспы, как против гриппа или кори, также существует вакцина, рассказал собеседник «ВМ».

— Обычно ее рекомендуют делать всем, кто не заразился вирусом естественным путем. Если сделать прививку в раннем возрасте, вероятность подхватить ветрянку будет минимальна. Но если человек все же столкнулся с ней, она будет протекать незаметно, — пояснил Кондрахин.

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Серьезные осложнения

В случае заражения ветряной оспой во взрослом возрасте человек может столкнуться с серьезными последствиями для здоровья, добавил специалист. Среди них: менингит, воспаление легких.

Но все эти осложнения, подчеркнул терапевт, возникают у взрослых, которые в силу окрепшего иммунитета переносят болезнь тяжелее. У детей такие последствия встречаются гораздо реже.