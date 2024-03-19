Роспотребнадзор: синдром токсического шока не угрожает россиянам

В Японии продолжает распространяться СТШ – синдром токсического шока. Сообщается, что в прошлом году был выявлен 941 случай, а с начала этого года - 378 случаев.

Как рассказали в ведомстве, около 30% пациентов, заразившихся СТШ, умирают. В группе риска находятся люди до 50 лет, наиболее подверженны риску летального исхода люди от 65 лет и старше, в связи с наличием хронических заболеваний, добавили в пресс-службе.

СТШ - это состояние, которое вызвано бактериальными токсинами. У больных наблюдаются лихорадка, сыпь, шелушение кожи, снижение артериального давления. Помимо этого, могут отмечаться мастит, остеомиелит, некротизирующий фасциит, пневмония и в некоторых случаях - полиорганная недостаточность.

В 30% случаев синдром токсического шока приводит к смерти.

Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства следят за эпидобстановкой.