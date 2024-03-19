Как выбрать правильную обувь при варикозе

Варикоз — не самая редкая и безопасная болезнь, чтобы от неё можно было просто отмахнуться. Зачастую с ней приходится как-то жить, ослабляя симптомы. А чтобы не провоцировать развитие варикоза или его ухудшение, врач посоветовал, на какую обувь нужно обратить внимание, а от какой нужно бежать подальше.

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Как объяснил флеболог и хирург Андрей Шишкин, не всякая обувь одинаково полезна при варикозе, но при этом и прям вызвать варикоз даже самая вредная обувь вряд ли сможет. А вот приблизить его появление — вполне.

Какой обуви стоит избегать

Со слишком высокими каблуками (вызывают отёк, не дают работать мышечно-венозной помпе). С тесной колодкой (ухудшают кровообращение, усиливают воспалительные процессы в венах). На плоской подошве (кеды, балетки, угги: из-за стелек без поддержки свода стопы и из-за плохого распределения нагрузки на мышцы).

Какую обувь выбирать при варикозе

С легкой гибкой подошвой. С широкой колодкой. С поддерживающими стельками. На каблуке высотой 3−4 см.

Что такое варикоз и как с ним бороться — можно узнать здесь. А как справляться с лишними волосами при проблемных венах, рассказывали специалисты в этом материале.

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