Многие пожилые принимают аспирин вопреки рекомендациям врачей

Многие пожилые американцы ежедневно принимают аспирин, хотя это больше не рекомендуется: теперь его должны ежедневно принимать только люди с заболеваниями сердца или их риском. Об этом сообщает Healthday.

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Согласно результатам Национального опроса Мичиганского университета, в котором приняли участие 2657 взрослых в возрасте от 50 до 80 лет, каждый четвертый из них принимает аспирин по крайней мере три раза в неделю. Однако 57% из них не страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам экспертов, этим людям следует поговорить с врачом, прежде чем начинать или прекращать прием аспирина, поскольку нынешние рекомендации предусматривают ежедневный прием аспирина для людей, которые уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями или пережили инсульт или инфаркт.

«Аспирин больше не является универсальным профилактическим средством для пожилых людей, как его рекламировали на протяжении десятилетий. Этот опрос показывает, что нам предстоит пройти долгий путь, чтобы убедиться, что использование аспирина соответствует современным знаниям», — заявил гематолог из Медицинской школы Мичиганского университета доктор Джордан Шефер.

В США и других странах рекомендации по использованию аспирина в последние годы изменились, поскольку он может увеличить риск опасного кровотечения. Рекомендуется подбирать терапию индивидуально. Теперь врач должен сравнить риск кровотечения с пользой от профилактики образования тромбов.