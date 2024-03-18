Медики объяснили, почему важно следить за артериальным давлением

Врачи подчеркнули, что нормальным считается артериальное давление в пределах значений 110/70 или 130/85. В зависимости от индивидуальных особенностей организма давление может быть чуть выше или ниже этих цифр. Однако если давление значительно отклонено от нормы, то необходимо обратиться к врачу.

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Людям пенсионного возраста и тем, у кого есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, необходимо измерять давление на регулярной основе два раза в день. А показания следует заносить в блокнот или тетрадь.

Это необходимо, что бы наблюдать изменения в динамике, чтобы предотвратить развитие гипертонии, инфаркт или инсульт.

Ранее кардиолог рассказала об ошибках, которые допускают люди с гипертонией.

Также эксперты рекомендуют немедленно вызывать скорую помощь при резком повышении давления.