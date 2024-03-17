Частота передачи ВИЧ от матери к ребенку снизилась в России в 10 раз

Распространенность передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в России снизилась с 15% до 1,5%. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова на открытии Центра развития и восстановления ВИЧ-инфицированных детей на базе Республиканской клинической инфекционной больницы Минздрава России в Санкт-Петербурге.

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"Частота вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку за последние десятилетия снизилась с 15% до 1,5%. Это лучшие показатели в мире. Ежегодное число вновь выявленных инфицированных новорожденных за последние пять лет сократилось более чем на 50%", — сообщила Котова.

До этого врач в Новом Уренгое помогла обнаружить рак крови на ранней стадии у ребенка, мать которого пришла на прием с жалобами на ухудшение аппетита. Педиатр заметила у него небольшие синяки, которые оказались симптомом рака.

Обследование подтвердило диагноз, и сейчас ребенок уже проходит лечение в федеральном центре. По словам врачей, у него высокая вероятность быстрого и полного выздоровления.