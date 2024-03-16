Врач объяснила, в чем отличие депрессии от эмоционального спада

Врач-психотерапевт АО «Медицина», к.м.н. Ирина Крашкина объяснила, чем отличаются такое серьёзное расстройство психики, как депрессия, и эмоциональный спад.

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Врач отметила, что депрессия отличается длительностью и интенсивностью симптоматики. Человека может преследовать чувство беспомощности, человек может тяжело переживать о собственной ненужности, могут посещать суицидальные мысли.

Может появиться ощущение глубокой печали, отсутствие интереса к повседневным занятиям, может произойти потеря энергии, ухудшиться аппетит и сон.

Эмоциональный спад отличается скоротечностью и может быть связан с конкретной ситуацией или человеком. Также его причинами могут стать усталость, стресс, переутомление, временные переживания или неудачи.