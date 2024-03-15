Диабетики и беременные: кому пост противопоказан

Пост нельзя соблюдать людям с тяжелой формой сахарного диабета, беременным, людям с тяжелыми заболеваниями. Об этом рассказал доктор медицинских наук, терапевт, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.

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По его словам, есть целый ряд людей, которым пищевые ограничения просто противопоказаны, пишет aif.ru. Специалист назвал в их числе людей с тяжелой формой истощения, опухолевыми и системными заболеваниями, с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями, людям с сердечными заболеваниями, повышенным давлением, анемией, панкреатитом и прочими недугами желудочно-кишечного тракта.

Поститься, как отметил Карабиненко, можно тем, у кого нет подобных проблем, а также тем, у кого индекс массы тела более 18,5 и выше.

Великий пост, самый длительный и самый строгий у православных, начнется 18 марта и продлится до 4 мая.

Доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов ранее призвал к «цифровому воздержанию» в Великий пост. По его словам, такой вид аскезы был неизвестен человеку античности, средневековья или нового времени.