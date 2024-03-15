Два бессимптомно протекающих опасных заболевания почек

Мочекаменная болезнь может вызывать сильные боли или протекать совсем бессимптомно, заявил врач-уролог Павел Низин. О признаках этого и еще одного опасного заболевания он предупредил в разговоре с «Известиями».

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Низин рассказал, что камни в мочевыводящих путях образуются из-за нарушения обмена веществ. Причины, которые запускают этот процесс, по словам специалиста, могут быть разными: неинфекционные, инфекционные, генетические и лекарственные. Он объяснил, что заболевание опасно, поскольку нарушает отток мочи из лоханки почки до мочевого пузыря, в итоге это приводит к перерастяжению почки и возникновению острой боли.

Низин добавил, что иногда мочекаменная болезнь протекает бессимптомно. Так происходит, если камень расположен таким образом, что не мешает оттоку мочи.

«Существует мнение, что камень все же дает боль за счет "царапания" стенки мочеточника, но это миф», — заявил врач.

Кроме того, уролог предупредил, что долгое время может не давать о себе знать хроническая болезнь почек. При этом заболевании, объяснил Низин, почки постепенно перестают выполнять свои функции: хуже фильтруют кровь, не удаляют продукты обмена и не регулируют уровень электролитов и воды. По словам врача, сначала люди не замечают изменений, но по мере ухудшения состояния появляются отеки на лице, особенно в первой половине дня, а также повышается артериальное давление.

Ранее нефролог Ашот Есаян рассказал, что частое мочеиспускание также может быть симптомом заболеваний почек. Он предупредил, что при появлении этого симптома необходимо обратиться к врачу, чтобы узнать точную причину.