Болезни зубов, которые передаются по наследству

Кажется, что большинство проблем с зубами мы приобретаем в процессе жизни, однако стоматологи спешат не согласиться.

Врач-стоматолог Лилия Петрова рассказала о том, какие болезни и другие дефекты зубов передаются по наследству чаще всего.

Проблемы с прикусом

Наверное, самое популярное генетическое «наследство». Как говорит наш эксперт, в 85% случаев ребенок унаследует аномалию прикуса от одного из родителей.

«Это может быть что угодно — от скученности до плохого развития одной из челюстей», — поясняет Лилия.

Не поленитесь сводить ребенка к ортодонту после смены всех молочных зубов, чтобы не запустить проблему.

Нарушения развития эмали

Неприятное состояние, когда эмаль или дентин неправильно завершает свое формирование. Лилия:

«Зубы могут уже прорезываться с дефектами — они растут либо слишком темными, либо обесцвеченными. Все дело в нарушениях формирования эмали или дентина — внутренней ткани зубов».

Кстати, милые бороздки на зубах также относятся к дефектам эмали, поэтому не пренебрегайте советами стоматолога, если он рекомендует заняться решением этого вопроса.

Желтые или серые зубы

К сожалению, этот дефект передается практически в 90% случаев. Как говорит наш эксперт, в большинстве случаев не стоит бежать за помощью к врачу, достаточно поддерживать зубы с помощью профессиональной чистки. Сами по себе желтый цвет или прозрачная эмаль не говорят о проблемах с зубами, но при желании можно обсудить вопрос отбеливания со своим стоматологом — он посоветует способ отбеливания, которые не сделает еще хуже.