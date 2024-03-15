В Великобритании появился новый и смертоносный штамм туберкулеза

В Великобритании медики столкнулись с новым, неизученным штаммом туберкулёза.

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Опасность нового варианта заболевания — в его контагиозности, или заразности. Причём этот патоген передаётся бессимптомно.

В Британии началась серьёзная нагрузка на медицинские учреждения, поэтому Минздрав страны обратился за помощью к голландским вирусологам, которые оперативно исследовали 600 пациентов и пришли к неутешительным выводам: новый агент туберкулёза — сложное и смертоносное заболевание.

По словам профессора Фрэнка Кобеленса из Медицинского центра Амстердамского университета, необходимы новые способы диагностики заболевания. Это необходимо для оперативного выявления нового вида туберкулёза, чтобы не допустить его распространения по всей Европе.

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