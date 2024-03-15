Какие симптомы указывают на нарушение работы желчного пузыря

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, какие симптомы — признак нарушения работы жёлчного пузыря.

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Кашух отметила, что наиболее часто встречающиеся болезни, которые являются причинами болей и расстройства работы жёлчного пузыря, — воспаление органа на фоне развития желчекаменной болезни, реже — без образования камней.

Ещё одна наиболее распространённая болезнь — дискинезия желчевыводящих путей, то есть нарушение сократительной функции жёлчного пузыря и жёлчных протоков.

«Симптомы плохой работы жёлчного пузыря могут быть разнообразными, но чаще всего люди жалуются на тупую или ноющую боль в правом подреберье, которая может отдавать в спину или правое плечо, ощущение тяжести и распирания в животе (особенно после жирных блюд или обильных застолий), запоры или, наоборот, диарею, изменение цвета и консистенции кала (он может стать более бледным и даже немного блестящим на вид из-за примеси неусвоенных жиров)», — объяснила Кашух.

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