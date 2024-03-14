Создан новый анализ крови, выявляющий рак кишечника с точностью 83% без колоноскопии

Новый анализ крови показал точность 83% при обнаружении бессимптомного колоректального рака. Результаты исследования опубликованы в журнале NEJM.

В исследовании приняли участие почти 8000 человек в возрасте от 45 до 84 лет. Точность теста оценивали в сравнении с колоноскопией — золотым стандартом для скрининга колоректального рака. Новый анализ основан на поиске ДНК опухоли в крови человека. Этот метод также известен как жидкостная биопсия.

У 83,1% участников с колоректальным раком, подтвержденным колоноскопией, был положительный результат анализа крови. У остальных колоноскопия выявила опухоль, но тест показал отрицательный результат. Анализ крови был наиболее чувствительным при раке кишечника на ранней стадии и менее чувствителен к предраковым поражениям, которые могут стать злокачественными с течением времени.

Точность у нового анализа примерно такая же, как у домашних тестов для анализа стула. Но сдать кровь на анализ гораздо удобнее, что может способствовать более широкому скринингу рака.