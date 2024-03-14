Названы главные преимущества для здоровья чая с куркумой

Если вы хотите сделать чай немного полезнее для организма, то добавьте в него куркуму. Правда, некоторым эта пряность может только навредить.

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В состав куркумы входит куркумин. Он обладает иммуностимулирующими и противовоспалительными свойствами. Правда, также он редко встречается в природе и плохо усваивается.

Большинство учёных склоняются к мнению, что необходимо в сутки потреблять до 3 г тёртого куркумина.

Чай с куркумой отличается антиоксидантным и противовоспалительным действием. Также он укрепляет костную ткань, делает суставы более гибкими, благотворно влияет на укрепление мышц. Некоторые считают, что куркума помогает очищать чакры.

Напиток с куркумой поможет укрепить иммунитет, улучшить память, поднять настроение у людей старшего возраста, снижает вероятность развития болезней сердца, уровень «плохого» холестерина, Способен такой чай и бороться с раковыми заболеваниями, уменьшать кишечные спазмы, облегчать симптомы синдрома раздражённого кишечника.

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При этом чая с куркумой нельзя употреблять слишком много, так как это приведёт к нарушению усвоения железа. Особенно аккуратно нужно относиться к этому напитку тем, у кого низкий уровень железа.

Лучше всего избегать куркумы при аллергии, воспалительных процессах почек и поджелудочной железы, гепатите, гастрите, язве, заболеваний сосудов и глаукоме. Не рекомендуется употреблять подобный напиток беременным и кормящим женщинам, сочетать его с лекарствами, влияющими на свёртываемость крови, с препаратами от диабета.

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