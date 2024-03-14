Стали известны препараты, которые превращаются в яд по истечении срока годности

С каждым может приключиться такая неприятность — уж очень нужно принять какую-нибудь таблетку от температуры, головной боли или живота, но, как назло, в аптечке только препарат столетней давности. Почему не стоит надеяться на авось и принимать просроченные таблетки, а когда можно и рискнуть — рассказала специалистка.

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Как рассказала терапевт Анастасия Агаева, производитель указывает срок годности на упаковке, во время которого препарат будет давать гарантированный результат, а дальше — возможно всякое.

При этом надо учитывать, что лекарства нужно хранить в правильных условиях, которые прописаны на упаковке. Если срок годности в порядке, но препарат изменил цвет, запах, консистенцию или другое — то не рискуйте.

Какие просроченные препараты принимать нельзя

Антибиотики на основе тетрациклина гидрохлорида (превращается в ядовитое вещество + не поможет с инфекцией).

Инъекционные растворы (вырастает риск токсической реакции).

Назальные, глазные капли и сиропы (могут появиться болезнетворные микроорганизмы).

Порошки и препараты, приготовленные фармацевтом (реакция может быть непредвиденной).

Нитроглицерин (не поможет сердцу в критический момент).

Инсулин (может измениться состав и снизиться эффективность, а это в итоге может привести к диабетической коме).

Некоторые медики и учёные считают, что после истечения срока годности можно использовать парацетамол, ацетилсалициловую кислоту и лоратадин, но это неточно, поэтому лучше не рисковать.

Если случайно съели просроченную таблетку, то лучше вызвать скорую, потому что последствия могут быть самыми разными.

Как правильно выкидывать лекарства

Если на препарате написано «диспергируемый», значит, его можно смыть в унитаз (в очищенном от блистеров и баночек виде). В остальных случаях неизмельчённые препараты можно смешать с мусором (использованным кошачьим наполнителем или кофейной гущей), плотно завязать в пакет и выкинуть.

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