Как выбрать хороший аналог дорогого лекарства

Провизор, эксперт фармацевтического рынка Никита Лагода рассказал, как выбрать более дешевый аналог лекарственного препарата. Специалист отметил, что лучше всего выбирать варианты в средней ценовой категории.

«Все препараты можно разделить на две категории: оригинальные и дженерические аналоги. На разработку оригинального препарата уходят десятки миллионов долларов и долгие годы научных исследований. Поэтому цена на такой препарат всегда будет выше», – заявил он.

По его словам, «препаратам-копиям» гораздо проще. Во-первых, они не разрабатывают лекарство «с нуля», а лишь адаптируют уже готовый препарат под свои производственные возможности. Во-вторых, такие лекарства не проходят множество клинических исследований, ведь все они были пройдены оригиналом.

Однако провизор призвал не слишком надеяться на низкие цены. Ведь в дешевой копии препарата могут применяться более простые вспомогательные вещества, более дешевые субстанции действующего компонента, что в итоге сказывается на его эффективности.

Если же вы хотите сэкономить, но при этом получить действительно действенное средство, то эксперт советует обратить внимание на аналоги средней ценовой категории. Как правило, такие производители следят за качеством и не экономят на сырье, передает Life.ru.

Напоминаем, что в большинстве регионов России перестали продавать препарат для граждан с болезнями почек. Эксперты отмечают, что аналогов у этого препарата на рынке нет.