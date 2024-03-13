Метод Айвазовского помогает улучшить память при старении

Любая когнитивная нагрузка позволяет улучшить работу памяти и мозга в целом. Один из способов — метод Айвазовского, при котором нужно несколько минут смотреть на пейзаж или интерьер, а затем закрыть глаза и попытаться воспроизвести картину в памяти. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (отдел гериатрической психиатрии) Ирина Рощина.

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«В качестве когнитивной нагрузки можно использовать хорошо известные приемы. Так, существует техника Фибоначчи, которая подразумевает проговаривание про себя числовой последовательности, где каждое новое число является суммой предыдущих. Техника Пифагора также эффективна. Необходимо вечером вспомнить все произошедшие за весь день события подробно и не нарушая их последовательности. Еще одно упражнение — это ассоциативный метод, то есть придумывание как можно большего количества слов на каждую букву алфавита. Еще есть метод Айвазовского — необходимо смотреть на пейзаж или интерьер в течение нескольких минут, а потом, закрыв глаза, воспроизводить их в памяти», — объяснила Рощина.

Любое преодоление трудностей приводит к развитию, поэтому следует регулярно усложнять себе задачи. Даже чистка зубов левой рукой может принести пользу, пояснила врач. Для всех людей позднего возраста очень полезно активно использовать речь, писать от руки, читать вслух, учиться чему-то новому и приятному. Есть данные, что обучение игре на фортепиано помогает улучшить когнитивные способности взрослых.

Разработаны индивидуальные и групповые программы для пациентов с нарушениями памяти. Они направлены на активизацию восприятия, речи, письма, счета, памяти, мышления.