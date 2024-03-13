Боль в суставах: причины, лечение и рекомендации

При возникновении дискомфорта или болей в суставах необходимо разобраться с причинами их возникновения. Как это сделать рассказывает врач остеопат, рефлексотерапевт и реабилитолог Владислав Игоревич Воробьевский.

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Принцип тенсегрити

Сустав построен по принципу тенсегрити. Его стабильность и прочность определяются балансом между силами натяжения, а именно мышечно-связочным аппаратом, и силами сжатия, за который отвечают капсула сустава и суставной хрящ. Нарушение баланса двух противоположно направленных сил приводит к нарушению его функции, ускоренному износу и воспалению.

Такие проблемы как дисплазия соединительной ткани и слабый мышечный тонус могут привести к нестабильности сустава. Вследствие неё между суставными поверхностями происходит постоянное соударение, приводящее к стиранию суставного хряща и формированию артрита, а затем артроза. Аналогичный результат может происходить и в обратном случае: большой объем мышечной массы и избыточные силовые нагрузки приводят к утолщению связок, ограничению подвижности сустава, сближению суставных поверхностей и последующему стиранию суставного хряща. Поэтому соблюдать баланс между стабильностью и гибкостью суставов необходим для его здоровья.

Также и весь опорно-двигательный аппарат, как и сустав, построен по принципу тенсегрити, то есть по чередованию более стабильных и более гибких суставов.

Какие суставы можно отнести к стабильным: коленный, поясничный отдел позвоночника, шейный отдел позвоночника, локтевой. К гибким сустава относятся голеностопный, тазобедренный, грудной отдел позвоночника, плечевой и запястный суставы.

Принцип тенсегрити обязательно нужно учитывать как при тренировках, так и при реабилитации, ведь незнание может привести к плачевным последствиям. Например, малоподвижный гибкий сустав может привести к износу стабильного сустава. Также важно понимать, что провести диагностику баланса подвижности и определить причину заболеваний опорно-двигательного аппарата может только врач остеопат. Для поддержания здоровья опорно-двигательной системы важно поддерживать постоянство стабильных суставов и подвижность в гибких суставах.

Питание сустава осуществляется с помощью внутрисуставной синовиальной жидкости, движение и обновление которой происходит только в процессе движения сустава. Связки малоподвижного сустава стягиваются с образованием необратимых контрактур, а хрящ атрофируется до костной ткани. Избыточная же подвижность может привести к износу хряща, который должен восстанавливаться после нагрузки. Поэтому соблюдение баланса между нагрузкой и отдыхом максимально важно.

Для здоровых суставов важно употреблять достаточное количества белка с полным набором аминокислот и витамина С. Его можно сравнить с важнейшим ключом для синтеза коллагена в организме, и преуменьшить его роль нельзя. Коллаген играет далеко не последнюю роль в организме человека. Но его употребление внутрь в качестве биодобавок неэффективно. Любой белок, попадая в желудок, распадается до простых аминокислот с помощью желудочного сока. Организм самостоятельно синтезирует свой коллаген под каждую задачу.

Избыток употребления животного белка может приводить к накоплению кристаллов мочевой кислоты внутри суставов с образованием тофусов. Перенесенная когда-то ангина способна привести к аутоиммунным воспалениям крупных суставов. Для исключения данных заболеваний необходимо сдать анализы, в которые входят мочевая кислота, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, а также посетить специалиста: эндокринолога или ревматолога.

Секреты и правила для излечения

Соблюдение техники безопасности. В любой работе составленные правила безопасности указываются не просто так. Их игнорирование может стать точкой невозврата к полноценному здоровому организму.

Принципы при срочном заживлении.

При получении травмы важно следовать правилам P.R.I.N.C.E.:

Protect — удостоверьтесь, что риска возникновения еще одной или нескольких травм отсутствует или минимизирован;

Rest — оставьте на какой-то период времени травмированный участок в состоянии покоя;

Ice — добавьте холода травмированному участку тела, например, льда. Это поможет снизить уровень воспаления;

NSAIDs — попробуйте принять лекарства с противовоспалительным эффектом;

Compression — важно избавиться от накоплений жидкости в травмированном месте, с этим может помочь плотная, удобно наложенная повязка;

Elevation — попытайтесь по возможности приподнять поврежденную часть повыше уровня сердца для уменьшения отеков.

Занимайтесь тренировками не травмированных ранее мест. Постарайтесь вернуться к физическим занятиям после того, как почувствуете, что можно подвергать тренировкам нетравмированные участки. Физические тренировки помогают восстановлению и возвращению в строй намного быстрее.

Работа с травмой

При забрасывании тренировок покалеченные суставы могут начать застаиваться из-за малого количества кровотока. Важно вовремя начать работать с поврежденным участком, при этом без боли. Желательно использовать мягкие техники с частыми повторениями. Восстановление не заставит себя ждать.

Сила тепла

После полного освобождения от отека вокруг травмированного участка, можно попробовать тепловую терапию, поскольку она способна увеличить кровоток к поврежденной части.

Восстанавливление — процесс далеко не быстрый

Тренировки на постоянной основе помогут бесспорно, но к ним нужно приступить в подходящий момент — после прекращения болевых ощущений.

Не сдаемся ни при каких обстоятельствах

Отрицательные эмоции не станут хорошими спутниками в этом колоссальном труде. Старайтесь не терять бодрость духа и не забывайте мыслить позитивно.

Относитесь к травме как к опыту

Лечение и восстановление, конечно, непростые процессы, но они способны помочь нам осознать свои силы и открыть в себе то, что раньше было неизвестным.