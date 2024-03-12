Как заметить стригущий лишай и что с ним делать

Каждого в детстве наверняка пугали, что, если гладить уличных котов и собак, можно заразиться стригущим лишаем. Это заболевание действительно в большинстве случаев поражает именно детей в силу физиологических особенностей.

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Как распознать стригущий лишай у ребёнка и что делать потом, рассказала врач-дерматовенеролог DocDeti Евгения Самойлова.

Где можно подхватить стригущий лишай

Часто заражение происходит от животных. Причём не только от кошек и собак, но и от птиц, ежей, лошадей, морских свинок и кроликов.

Также болячку можно подхватить от другого человека или через почву.

Но одного контакта с заражённым мало. Жирные кислоты на коже защищают организм от проникновения грибка. А вот любое повреждение на коже — расчёс, царапина и т. п. — открывает ему путь.

Причём грибки, передавшиеся от животного, у человека вызывают более яркую воспалительную реакцию, отметила дерматолог.

Признаки стригущего лишая

Типичное проявление стригущего лишая — шелушащиеся очаги с воспалённым краем и чёткими границами. На волосистой части головы они овальной формы, на остальном теле — кольцевидные. В месте, поражённом лишаем, волосы обламываются.

При обширном гнойном поражении и затяжном течении очаги лишая могут полностью остаться без волос, а на этом месте со временем образуется рубец, отметила врач.

Как выявляют стригущий лишай

Один из способов — лампа Вуда (ультрафиолетовая лампа со специальным тёмным стеклом). Место поражения под её светом приобретает изумрудное свечение. Увы, это не самый надёжный способ — большая часть возбудителей всё-таки не даёт такого свечения.

Опытный врач заметит лишай по типичным внешним признакам. Также для диагностики берут соскоб с гладкой кожи и волос с корнем.

Как лечат стригущий лишай

Если поражена только гладкая кожа, можно пользоваться наружными кремами, растворами и шампунями.

Но если очагов на коже много или поражены волосы, препараты наружной терапии не сработают — они просто не доберутся до возбудителя, предупредила Самойлова. В этом случае придётся принимать противогрибковые препараты внутрь.

Какие виды лишая бывают

Лишай — это целый ряд заболеваний кожи различной природы. Причём большинство из них не заразны.

К примеру, розовый лишай. Его часто сравнивают с рождественской ёлкой, потому что пятна следуют по кожным линиям, как гирлянда. Такой лишай не лечат — он проходит сам собой за 4–8 недель, рассказала дерматолог Александра Кириллова.

Ещё один вид, который на слуху, — опоясывающий лишай. Его может вызвать реактивация вируса герпеса 3-го типа, которая вызывает ещё и ветрянку. Если сделать прививку от ветрянки, то и такой лишай не подхватишь.

Подробнее о видах лишая и их лечении читайте тут.

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