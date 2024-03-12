Косметолог предостерегла от гормональных мазей без назначения врача

Препараты могут вызвать обострение заболеваний и атрофию кожи. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила специалист Московского центра дерматовенерологии и косметологии Мария Проскурина.

«Современные лекарственные наружные средства содержат достаточно сильные гормоны, они в современных методах доставки используются. Просто так мазать гормональную мазь, не зная куда, сколько мазать, — может привести к неприятным последствиям. Например, особенно при использовании на лице сильных глюкокортикостероидов может привести к обострению заболеваний: есть такие проявления, как стероидная розацеа. Кажется, что вроде начинает проходить высыпание, а потом на отмене вас обсыплет ещё хуже. Выводить из этого состояния гораздо сложнее, чем лечить то заболевание, которое было первоначально.Для каждого глюкокортикостероида есть своё место и длительность применения. Поэтому такая терапия должна подбираться врачом. К тому же глюкокортикостероиды вызывают атрофию кожи, которая при длительном применении может быть уже невозвратной. Когда вы не знаете, что за дерматит у вас, — вдруг это бактериальная инфекция — и вы мажете бактериальную мазь, которая снижает иммунные защитные свойства, — для него это раздолье. Он ещё больше пойдёт в распространение».

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