В России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19 за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снизилась на 11,6% за неделю, за этот период зарегистрировано более 23 тыс. случаев инфицирования.

Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число госпитализаций снизилось на 21,9%.

В штабе рассказали, что за неделю были госпитализированы 2735 человек с коронавирусом.

Скончались за этот период в России 65 человек.

Ранее сообщалось, что житель Германии привился от COVID-19 217 раз, тем самым получив высокий уровень защиты от инфекции без побочных эффектов.