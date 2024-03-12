Российские врачи нашли у пациентки редкую опухоль в сердце

Медики «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Сургута обнаружили у пожилой пациентки редкую патологию — опухоль в сердце. Информацию об этом пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО опубликовала на сайте ведомства.

«75-летняя сургутянка поступила в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» с ишемической болезнью сердца. Женщина жаловалась на боли в груди, головокружение и периодические срывы ритма», — сообщили в публикации на сайте депздрава Югры.

Проведенное ранее МРТ- обследование не выявило никаких патологий. Однако при УЗИ сердца было выявлено редкое доброкачественное новообразование — папиллярная фиброэластома.

При такой опухоли велик риск нарушения мозгового и коронарного кровообращения. Кардиохирурги медучреждения провели операцию по удалению фиброэластомы. На данный момент жизни сургутянки ничего не угрожает.