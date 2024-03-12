Черви завелись в мозге американца из-за любви к сырому бекону

В США у 52-летнего мужчины в мозге завелись личинки Taenia solium (T. solium) — ленточного червя, который обычно заражает свиней. Об этом сообщает научное издание American Journal of Case Reports (AJCR).

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Изначально мужчина обратился к медикам из-за частой мигрени, однако специалисты обнаружили у него другое заболевание, называемое цистицеркозом — разновидность инфекции, во время которой кисты внедряются в ткань, например мышцы или мозг. При попадании в нервную систему такое поражение называется нейроцистицеркозом. Это заболевание часто провоцирует головные боли.

По мнению медиков, черви могли попасть в мозг американца из-за любви к недожаренному бекону и плохо вымытых рук после посещения уборной. Мужчину удалось спасти при помощи медикаментозной терапии, передает AJCR.

Недавно Челябинские врачи провели операцию по удалению кисты с личинками эхинококка из мозга 12-летнего мальчика, сообщили в аккаунте областной детской клинической больницы в соцсетях. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как опасные паразиты могли попасть в мозг, какие болезни они вызывают и чем это опасно.