Диетолог назвала эффективное домашнее средство от запора

Дефекация, которая происходит реже трёх раз в неделю, классифицируется как запор. Стул становится сухим, твёрдым, комковатым, что может привести к напряжению или боли во время посещения туалета. Диетолог Ванесса Ирен назвала эффективное домашнее средство от запора.

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Итак, я собираюсь показать вам, ребята, как сходить в туалет за 30 минут, — вам не нужно покупать никаких лекарств.

Для чудо-средства потребуется сельдерей, шпинат и немного воды. Все ингредиенты нужно положить в блендер и смешать. Должна получишься каша, но никак не сок, отмечает эксперт, поскольку вы можете удалить всю клетчатку из смеси.

По словам диетолога, и шпинат, и сельдерей богаты нерастворимой клетчаткой, которая помогает пищеварению и ускоряет дефекацию.