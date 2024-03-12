Россиянам назвали требующий немедленного обращения к врачу симптом

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал опасный симптом, сигнализирующий о болезнях и требующий срочного обращения к специалисту. Выпуск, в котором он раскрыл этот признак, доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, настороженность у человека должен вызвать черный стул или следы крови в нем.

«За этим может стоять онкология (онкологическое заболевание — прим. «Ленты.ру»). В любом случае это кровотечение. И ты должен немедленно обращаться к врачу», — рассказал специалист.

При этом врач объяснил россиянам, что кал может окрашиваться из-за употребления некоторых продуктов или медикаментов. К ним он отнес свеклу и активированный уголь.

Ранее онколог Григорий Кобяков перечислил симптомы, говорящие о развитии рака на ранней стадии. Таковыми, по его словам, нужно считать болезненное мочеиспускание, налет на языке, а также резкое снижение веса.