Китаянка потеряла слух из-за наушников

В Китае женщина потеряла слух после того, как засыпала с наушниками в течение двух лет, пишет Oddity Central. По словам китаянки, по-другому она не могла уснуть.

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Когда я училась в колледже, мне нравилось засыпать под музыку. Так длилось два года, это уже вошло в привычку, — рассказала китаянка.

Отмечается, что врачи обнаружили у женщины необратимое неврологическое повреждение слуха в левом ухе, вызванное громкой музыкой. Потерю слуха китаянка сможет компенсировать слуховым аппаратом.