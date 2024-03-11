Против вирусов, бактерий и для иммунитета: что такое кошачий коготь

Здорово, что в любой аптеке можно найти таблетки от любых недугов, но иногда логичнее не лечить уже имеющуюся болезнь, а принять превентивные меры, чтобы не заболеть. Или использовать растительные препараты вместо фармацевтических.

«Конечно, никто не говорит, что травки и порошочки — это панацея. Но традиции, которые прошли испытание временем, наверняка работают эффективно — поэтому важно знать, что и когда можно пить, а уж делать ли это, каждый решает сам», — объясняет Наталья Ефанова, специалист по аюрведе. Сегодня поговорим про «кошачии когти».

Что такое кошачий коготь?

Кошачий коготь (Uncaria tomentosa или Cat’s Claws) — это тропическая лиана, которая может вырастать до 30 метров в высоту. Свое название она получила благодаря крючковатым шипам, напоминающим когти кошки. Встречается в основном в тропических лесах Амазонки и в других тропических районах Южной и Центральной Америки.

«Кора и корень растения веками использовались в Южной Америке в качестве традиционного лекарства от многих заболеваний — в том числе, весьма серьезных. Добавки с кошачьим когтем можно принимать в виде жидкого экстракта, капсул, порошка или чая», — рассказывает Наталья.

Основные преимущества для здоровья у добавки такие:

1. Укрепление иммунной системы

Кошачий коготь поддерживает иммунную систему и помогает эффективнее справляться с воспалениями.

«Исследование показало, что употребление экстракта увеличивает количество белых кровяных телец (лейкоцитов), которые участвуют в борьбе с инфекциями — как вирусными, так и бактериальными», — утверждает Наталья.

2. Облегчение симптомов остеоартрита

Это одно из самых распространенных заболеваний суставов в мире, вызывающее боль и скованность.

«Многочисленные исследования показывают, что при регулярном приеме экстракта кошачьего когтя уменьшается боль при физической активности, функция и подвижность сустава улучшаются», — говорит Наталья.

3. Облегчение симптомов ревматоидного артрита

Это длительное аутоиммунное заболевание, которое приводит к отекам и болезненности суставов. По словам Натальи, «как и в случае с остеоартритом, считается, что кошачий коготь уменьшает воспаление в суставной сумке, облегчая симптомы неприятной болезни».

В настоящее время нет достаточных исследований и собранной статистики, которая подтверждала бы многие из предполагаемых (по отзывам принимавших добавку людей) преимуществ кошачьего когтя, в том числе при вирусных инфекциях, тревожности, аллергии, высоком кровяном давлении, подагре, расстройстве желудка и кишечника, астме и респираторных болезнях.

Ограничения для приема кошачьего когтя