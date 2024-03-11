Конина и кумыс будут включены в список для лечебного питания

Отмечается, что появление этих продуктов в списке неслучайно. Как сообщают «Известия», во всех лечебно-профилактических учреждениях страны действуют единые стандарты питания.

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Однако в каждом регионе существуют локальные продукты, более привычные местному населению. К примеру, в северных регионах в пищу чаще употребляется оленина, чем говядина. А в Башкирии и Татарстане кумыс такой же повседневный напиток, как в центральной России кефир или простокваша.

Татьяна Залетова, врач-диетолог, отметила, что расширение списка продуктов облегчит работу профилакториев. А гастроэнтеролог Эльвира Белева подчеркнула пользу конины для людей с холециститом и панкреатитом.

Ранее ученые УрФУ предложили из березовой коры делать лекарство для профилактики диабета.